الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة كمال: تقارير بلومبرج "مضروبة" وتصدر الشائعات دائما للناس

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن العديد من التقارير الاقتصادية لوكالة بلومبرج "مضروبة" وتصدر الشائعات دائمًا للناس.

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "كلام بلومبرج بشأن الاقتصاد مينفعش وميصحش هذا الكلام يُقال على أي دولة".

وأكد، أن كلام بلومبرج جزء من الحرب ضد الاقتصاد المصري، موجهًا سؤالًا للوكالة قائلًا: "إيه مصدر معلوماتكم، هل مثل الصغار على السوشيال ميديا".

وتابع: "بلومبرج لم تتحدث عن اقتصاد الدول التي تخوضًا حروبًا حقيقية وإذا تحدثت يكون الكلام حلو، إحنا عندنا اللي نقدر نرد به عليكم وسنرد ليس فقط فيما يخص مصر لكن غزة أيضًا لنثبت لكم أن أي خلال مع الولايات المتحدة رأس الحربة بتاعته هي بلومبرج".

بلومبرج وكالة بلومبرج تقارير بلومبرج أسامة كمال مساء dmc

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