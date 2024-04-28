الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمال بيومى: صفقة رأس الحكمة ضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر. 
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عاملًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في العديد من البلدان، وله آثار إيجابية متعددة. 

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل والتحسين في مستوى معيشة السكان. وتعزز الاستثمارات الأجنبية أيضًا التبادل التجاري وتعزز قطاع الصادرات، مما يسهم في تعزيز التوازن في الميزان التجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخليجية يبلغ نحو 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن الاستثمارات الأجنبية مهمة لكل الدول.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى البلد المضيف، مما يعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي، ويسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسية الشركات المحلية. كما تقوم الشركات الأجنبية بتحفيز البنية التحتية وتطوير القطاعات ذات الصلة مثل النقل والطاقة والاتصالات.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، تسهم الاستثمارات الأجنبية في توفير رءوس أموال جديدة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعات الحديثة، وهو ما يعزز تحسين الظروف الاقتصادية العامة للبلد. بشكل عام، يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التوازن الاقتصادي في البلدان المضيفة.
وكشف خبراء الاقتصاد عن الآثار الإيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر صفقة رأس الحكمة والرد على الصحف الأجنبية التي تهاجم الصفقة، سواء صفقة بيع الفنادق التاريخية أو صفقة رأس الحكمة.

وأكد الخبراء أن صفقة رأس الحكمة وصفقة بيع الفنادق التاريخية كان لها أثر إيجابي عظيم لجذب الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنفيذ الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الخبراء أن دول الخليج تستثمر في الولايات المتحدة نحو 2 تريليون دولار، لذا فإن ذلك يكون استثمارًا وليس بيعًا، مشيرين إلى أن العالم أصبح منفتحًا على الاستثمار.

أخبار رأس الحكمة أخبار مشروع تنمية رأس الحكمة إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة أرض رأس الحكمة أهالي منطقة رأس الحكمة

مواد متعلقة

طارق شكرى: رأس الحكمة أصبحت الأكثر جذبًا للاستثمار فى مصر

استثمارات كبرى.. تقرير يرصد مكاسب مصر من مشروع "رأس الحكمة" (فيديو)

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء ميناء دولى بمنطقة رأس الحكمة

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة