جمال بيومى: صفقة رأس الحكمة ضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام للمستثمرين العرب، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عاملًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في العديد من البلدان، وله آثار إيجابية متعددة.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل والتحسين في مستوى معيشة السكان. وتعزز الاستثمارات الأجنبية أيضًا التبادل التجاري وتعزز قطاع الصادرات، مما يسهم في تعزيز التوازن في الميزان التجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخليجية يبلغ نحو 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن الاستثمارات الأجنبية مهمة لكل الدول.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى البلد المضيف، مما يعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي، ويسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسية الشركات المحلية. كما تقوم الشركات الأجنبية بتحفيز البنية التحتية وتطوير القطاعات ذات الصلة مثل النقل والطاقة والاتصالات.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، تسهم الاستثمارات الأجنبية في توفير رءوس أموال جديدة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعات الحديثة، وهو ما يعزز تحسين الظروف الاقتصادية العامة للبلد. بشكل عام، يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التوازن الاقتصادي في البلدان المضيفة.

وكشف خبراء الاقتصاد عن الآثار الإيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر صفقة رأس الحكمة والرد على الصحف الأجنبية التي تهاجم الصفقة، سواء صفقة بيع الفنادق التاريخية أو صفقة رأس الحكمة.

وأكد الخبراء أن صفقة رأس الحكمة وصفقة بيع الفنادق التاريخية كان لها أثر إيجابي عظيم لجذب الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنفيذ الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الخبراء أن دول الخليج تستثمر في الولايات المتحدة نحو 2 تريليون دولار، لذا فإن ذلك يكون استثمارًا وليس بيعًا، مشيرين إلى أن العالم أصبح منفتحًا على الاستثمار.