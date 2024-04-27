السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر تتصدر المشهد للوصول لهدنة فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك الكثير من الجهود التي تُبذل في سبيل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتصدر المشهد بشكل كبير ويتحرك في تل أبيب مع حركة حماس من أجل الوصول إلى اتفاق، ولكن حتى الآن لا يوجد أمل يفضي بوقف إطلاق النار. 

وأضاف الدكتور أيمن الرقب خلال  مداخلة عبر فضائية extra news، أن هناك مبادرة مصرية في هذا السياق، معقبًا: "نتمنى أن تتوج بمنع اجتياح رفح، فالأمر لا يتعلق بالخوف من الاشتباك مع الاحتلال الذي دمر وقتل عددًا يتجاوز الـ35 ألف شهيد بخلاف 80 ألف جريح وأكثر من 8 آلاف مفقود بخلاف الأسرى، لكن الأمر يتعلق فيما بقى من مبانٍ يريد أن يهدمها الاحتلال بشكل كامل ليقضي على الحياة في قطاع غزة، ورغم ذلك الجهود تبذل لمنع جرائم الاحتلال، ولا نستبعد أن الاحتلال سوف يلتزم بذلك خاصة أن كل أعضاء مجلس الحرب معظمهم وافق على الرؤية التي قدمها الوفد المصري بالأمس".

أيمن الرقب فلسطين القضية الفلسطينية إسرائيل وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

"نشترى دلوقتى ولا نستنى؟".. سعر الذهب اليوم وآخر التوقعات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟