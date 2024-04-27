السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أَنا كأسُ نبيذٍ فارغةٍ

سيد أحمد
سيد أحمد

 

أُطِلُّ علىٰ العالمِ منْ نافذةٍ

زرقاءَ، حمراءَ، ورديةٍ، وتعيسةٍ

دونَ أملٍ

هذا شأنُ النَّهارِ

وفى المساءِ يسألُنى زميلٌ 

أو صديقةٌ

كيفَ حالُ العملِ؟ 

أشعرُ بالامتنانِ أثناءِ الإجابةِ 

قائلًا بمكرٍ: أقله، لدى عمل أكرهه! 

وربَّما أحكى لهم يومًا عنْ صديقٍ هناكَ 

لا ينفكُ يخبرنى 

أنَّ مجيئى كانَ عبئًا لا يُحتملُ

وأنَّ الأصلحَ -لِعِلَّةِ اغترابى عن أحاديثِهم الجانبيَّةِ-

ربَّما أن أمكثَ فى البيتِ 

أشاهدُ فيلمًا 

أو أمضى بعضَ الوقتِ فى كتابةِ آراءِ النزلاءِ

عن تجربةِ التحليقِ فوقَ منزلِنا

أمَّا عملًا بنصيحةِ «بودلير» 

فقد قررتُ الغيابَ عنِ الوعىِ

وعنِ الحُلمِ بعالمٍ أفضلَ

وهى ذاتُ النصيحةُ لطبيبى النفسِى 

إذ توقفتُ لشهورٍ طويلةٍ عنِ الحديثِ إلى صديقى المقرَّبِ 

ولعلِّى فقدتُ الرغبةَ مجددًا 

شىء مؤسفٌ، أليسَ كذلكَ؟

الجلسةُ؛ بأحدِ المقاهى 

تناولتُ عقارًا، لا أعلمُ كيفَ يعملُ

فقط، شعرتُ بهدوءٍ يجتاحُ كلَّ الأراضى المحرَّمةِ

وكلَّ الأفكارِ الانتحاريَّةِ التى سعيتُ لتجريبِها جميعًا الليلةَ الماضيةَ

تغفو على طرفِ سريرى كلَّ الأسئلةِ الحادَّةِ 

فيعُمُّ سلامٌ نسبىٌ بعدَ العاصفةِ

فى العودةِ لاقتْ عيناى طفلةً

تضحكُ عاليًا

قبلَ أن ينتهى العالمُ

وقبلَ أنْ تشيرَ إلىَّّ بكفِّهَا 

أو أنْ أبادلَها ذاتَ الفرحِ

بذاتِ اللحظةِ، راحتْ تخضعُ لإمرتى كلَّ المشكلاتِ السابقةِ

معَ رأسِ الدولةِ الملحدةِ

ومع حبيبتِى بينمَا أغنِّى «غابْ عنِّى المحبوب وبَكِيت»

تذَّكرتُ قولَ صديقٍ فى معرِضِ تفسيرِهِ لفشلِه فى الحبِّ 

إنَّ الحبَّ لعبةٌ

وهو لا يجيدُ اللعبِ، ولا أنا ولا نُريدُ

إذ ينبغِى أن يكونَ الطرفانِ بنفسِ المستوى لكى يستمرَّانِ باللعبِ، أو الكذبِ

فما إن كشفَ لمحبوبتِه عن مشاعرِه، انتهتِ اللعبةُ 

خسرَ بهذهِ البساطةِ، وزهدت فيهِ! 

لينتهىَ وقد وصلَ

- مكذِّبًا ما حدثَ-

لـ«غاب عنى المحبوب وبكيت!» 

لم يكنْ عالمُ الطفلةِ أجملَ

فحسب

بلْ كانَ محتملًا!

 

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟