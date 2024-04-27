السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

النهر مفتتح القصيدة

سفيان صلاح هلال
سفيان صلاح هلال

حضورى غناءٌ

غيابى إضاءةْ

أنا فى الحقيقةِ ماءٌ

وفى الكونِ سرٌّ

ولكنه يصطفِى أصفياءَهْ

رؤيا ليلية

النجومُ فى سمائى لا تشيخُ

لا تنامُ

ترشدُ الوقتَ إلى برِّ الأمانْ

ممارسة

صرنا فى التكوين كونا

يمتلك الحضرةَ والإشراقْ

هل يصلح أن يتجافى عضوان بجسمٍ

أو ينجو نصفٌ من غرقٍ

والآخر يقتله الإغراقْ

صرنا لهواة تسلق أحبال الضوء طريقًا

لكنّ الطرقاتِ

كثيرًا ما يعبرها

الصادقُ

والأفاقْ

صرنا نحتاج إلينا

منتبهين طوال الوقتِ

وهذا الأمر يحض على الهمِّة والإشفاقْ

موسيقى

وزعت لحنى بين صوتى

والخيالِ

دقة من وحى قلبى

دقة من وحى إشراق الجمالِ

لَانَت الحياةُ للحياةِ

حتى منح النهارُ بدرًا لليالى

إحاطة نيلية

أجرى من الجنوب للشمالِ

تجرى الأرضُ حول الشمسِ

من شرق إلى غربٍ

فيحيا الناس من حولى

قلوبهم طرية

وعقلهم منير

اغتسال

حين اختلط الحابل بالنابل

ولى وجهته للنهرِ

وظل طويلًا ينظر للماءْ

لم يتكلمْ 

لم يشعر بالمارة أو يسمع 

وكأن العالم نامْ 

قرب المغرب شاهده المارةُ ينزل للنهر

اغتسل وعام وَغطسَ 

وغاااااااااااب

افتقد الناس الشاعر 

راحوا يلتمسونه فى كل مكان حتى يئسوا

عادوا يغشاهم حزن وغرام

فى الليل تذكره الكلُّ وحنّوا

وبعد ليال 

وجدوا قنديلًا يجتاح الليل 

ويقطر ماء

شروق

احتضن الشاطئ ما ألقته

من أثواب أنوثتها ونامْ

واحتضنت هى ماءَ النهرِ 

فثار وفاض وهنْدَسَ جناتٍ 

فى الوقت هى الحَضرةُ

فرشتها الخضرةُ

فيها من كل نعيمٍ فاكهة

فيها من كل جمالٍ ألوان

سحتُ.. ذهلتُ.. قطفتُ..

شربت.. سكرتُ 

فأشْرقَتِ الآيةُ 

أعطتنى يدها

ذبت بلمستها

جمعتنى تكوينًا

وهبتْه روحًا

واستيقظت على الصوت يقولُ بحبٍّ

قمْ أَبدِعْ أنت من الآن حبيبى 

أنت الإنسان

مهرجان 

مطر أبيض

يهطل من عينيك على ملكوت القلبْ

يتفكك ألوانًا شتى

فى لوحات الوقتْ

مطرًا 

برقًا

مطرًا

رعدًا 

وأنا ألهو 

ألعب 

أشدو

وبكل الأحوال أحب

دواء

غنَّتْ 

ومالتْ

ثم قالتْ:

يا أثير الروحْ

اعتدتُ أنسى فى احتراق محبتى نار الجروحْ

أشعلت من قلبى

لفافتين من ودٍّ جَموحْ

ورميت أعقاب الحنين 

تحت قشَ الكوخْ

ميلاد

أخْرجَ لى ليلَ الموتْ

أشرقْتُ عليه 

حياةً

صَرَخَتْ

قتلَتْ وحش الصمتْ

حلمتْ 

ملأت عالمنا آيات

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