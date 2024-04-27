السبت 27 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

ابنة مى عمر ومحمد سامى تخطف الأنظار فى أول ظهور لها (فيديوجراف)

ابنه مي عمر
ابنه مي عمر

خطفت ابنة الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي الأنظار في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة اجتماعية.

ليكون سبب الظهور عيد ميلادها والتي أظهرت جمالها وبراءتها في صورة تتوسط الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي.

وعلق رواد التواصل الاجتماعي بكلمات إيجابية عن جمال ابنتهما وأنها تشبه والدتها مي عمر في صورة عائلية بين والديها لتتوقع أن تكون تلك الطفلة في مشاركة فنية في أحد أعمال والدها.

وكانت آخر الأعمال الفنية للمخرج محمد سامي والنجمة مي عمر مسلسل "نعمة الأفوكاتو“ ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما بعد مسلسل ”لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. 

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مكون من 15 حلقة فقط، وهو من قصة محمد سامي ويشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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مسلسلات رمضان 2024|مي عمر تدخل في صراع مع طليقها بـ"نعمة الأفوكاتو"

لمخرج محمد سامي الفنانة مي عمر التواصل الاجتماعي نعمة الأفوكاتو لؤلؤ

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