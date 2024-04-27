بتوجيهات من الرئيس.. تواصل أعمال الجسر الجوى المصرى لإسقاط المساعدات على غزة

واصلت القوات المسلحة الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية، التي تضم أطنانًا من المستلزمات الطبية والغذائية، وإعدادها للإسقاط الجوى بالمناطق المخططة شمال القطاع.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الحالية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما تشهد سماء غزة إسقاطًا يوميًا لعشرات الأطنان من الاحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية، ضمن الجسر الجوى الممتد منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

تأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات اللوجستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش، ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البرى، بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصرى ضمن المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدنى؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم.