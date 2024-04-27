الحكومة تنفى انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتداول من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، اليوم السبت، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، كما شددت الوزارة على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق، بما فيها البطيخ، سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.

عملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية

وتابعت أنه يتم إخضاع الفواكه في الأسواق لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية؛ للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام (الواتس آب) التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).