الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حماس: نعبر عن أسفنا حول ما جاء فى بيان البيت الأبيض الموقع من 18 دولة

حركة حماس
حركة حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "تابعنا باهتمام، البيان الصادر عن البيت الأبيض، والموقّع من ثماني عشرة دولة، والذي دعا بشكل أساسي إلى إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وعبرت الحركة خلال النبأ العاجل، عن أسفها لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، وعدم تأكيده ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، إضافة إلى الغموض الذي يكْتَنِف بنودًا أخرى.

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