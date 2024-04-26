الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مقررة الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث في غزة مأساة غير مسبوقة بالتاريخ

تلالينج موفوكينج
تلالينج موفوكينج

قالت تلالينج موفوكينج، مقررة الامم المتحدة للحق في الصحة، إنه يجب العمل على دعم الصحة النفسية لدى الفلسطينيين في قطاع غزة.

الحرب في غزة 

وأكدت موفوكينج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل مارست إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.

وأضافت في حديثها، أنه يجب توفير الضمانات الأمنية لمقدمي الإغاثة الطبية في قطاع غزة، معبرة: "قدمنا بعض الجلسات الاستشارية للحد من عمليات القتل الإسرائيلية في قطاع غزة".

التقليل من حدة العنف في غزة 

أكدت بذل جهود كبيرة لتقليل حدة العنف في قطاع غزة، قائلة: "ما يحدث في قطاع غزة مأساة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

مقررة الامم المتحدة للحق في الصحة القاهرة الإخبارية تلالينج موفوكينج قناة القاهرة الإخبارية

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