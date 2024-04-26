كيفية ضبط التوقيت الصيفي بعد تغيير الساعة.. يتساءل الكثيرون عن طرق ضبط الساعة تزامنًا مع إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وذلك لضبط ساعتهم وتغيير أوقاتهم بما يتناسب مع وظائفهم ويومهم المعتاد، حيثُ من الموضوعات التي يهتم بها قطاع كبير من الجمهور، بعد إعادة العمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، انطلق التوقيت الصيفي في مصر صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، حيثُ تم تعديل الساعة مساء الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

وبشكل عام يتم تطبيق التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أبريل من كل عام، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

كيفية ضبط التوقيت الصيفي بعد تغيير الساعة

وبالتزامن مع إعادة العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة، يستعرض "الدستور" في التقرير التالي، كيفية ضبط التوقيت الصيفي بعد تغيير الساعة.

تغيير التوقيت الصيفي على الهاتف

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا في الهاتف، كالآتي:

قم بالدخول لـ الإعدادات على هاتفك.

قم باختيار «تاريخ ووقت».

بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي.

وفي الخطوة الأخيرة تقوم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.

تغيير التوقيت الصيفي على جهاز الكمبيوتر

ويمكن تغيير التوقيت الصيفي في مصر يدويًا لجهاز الكمبيوتر، كالآتي:

قم بالدخول إلى صفحة الإعدادات.

ثم قم باختيار «الوقت والتاريخ».

وتأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت.

ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.

مواعيد الصلاة بعد تغير الساعة

- موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي: تكون في تمام الساعة4:28 صباحًا

- موعد صلاة الظهر في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 12:51 مساء.

- موعد صلاة العصر في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 4:28 مساء.

- موعد صلاة المغرب في التوقيت الصيفي: في تمام الساعة 7:36 مساء.

- موعد صلاة العشاء بعد تغير الساعة: في تمام الساعة 9:02 مساء.