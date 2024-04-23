برعاية "الدستور".. ملتقى القاهرة الأدبى يكشف عن الكتب الملهمة للكتاب الجدد

قال الناشر محمد البعلى، مؤسس دار صفصافة للنشر، ورئيس ملتقى القاهرة الأدبى فى دورته السادسة، إن هناك عددا من الكتب الملهمة للكتاب الجدد والتى تساعدهم علي البدء فى مشاريعهم الإبداعية مثل كتاب "الحكاية ومافيها" للكاتب محمد عبدالنبى، وكتاب "عزيزى المحرر" للكاتب محمود عبدالرازق، وكتاب "الأخطاء الشائعة" وهو لنفس الكاتب، كما رشحت الكاتبة أبوطنطاوى كتاب "أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها" للمبدع طارق إمام.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى ندوة "حول تجربة الإقامة الأدبية في بيت التلمساني"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الأدبي فى قبة الغورى فى يومه الرابع؛ وبرعاية إعلامية من مؤسسة الدستور، والتى أدارها محمد البعلي (مصر)، وذلك بمداخلة بعنوان "من الذاكرة إلى النص: حياة واقعية مقتبسة في الأدب".

وأعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر، عن استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى، والتي انطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام، وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.



وشمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى، وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.

من هو إبراهيم عبدالمجيد؟

الرئيس الشرفي للملتقى وهو كاتب وروائي وقاص مصري. من أشهر أعماله «ثلاثية الإسكندرية».

صدرت له العديد من الأعمال تتنوع بين الروايات والقصة القصيرة وغيرها من الأنواع الأدبية؛ منها «ليلة العشق والدم»، «البلدة الأخرى»، «بيت الياسمين»، «لا أحد ينام في الإسكندرية»،«طيور العنبر»، «الإسكندرية في غيمة»، «الشجرة والعصافير»، «إغلاق النوافذ»، «فضاءات»، و«سفن قديمة». وترجمت العديد من أعماله إلى لغات أخرى.

من هو إبراهيم نصرالله؟

كاتب فلسطيني كبير وهو روائي وشاعر وأديب فلسطيني. يعدّ اليوم واحدًا من أكثر الكتاب العرب تأثيرًا وانتشارًا، حيث تتوالى الطبعات الجديدة من كتبه سنويًا، كما تحظى أعماله بترجمات إلى لغات مختلفة.

نشر حتى الآن 15 ديوانًا شعريًا و22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث.

ترجمت له 5 روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية وأربعة كتب إلى الإيطالية، كما ترجمت له رواية إلى الدنماركية وأخرى للتركية والفارسية.