تجاوزت 900 مليون.. الأمن يُحبط أكبر صفقات عصابة غسيل الأموال بالدقهلية والقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.