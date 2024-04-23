عقب الإعلان عن فرص استثمارية ضخمة.. الحكومة تتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص (تقرير)

شهدت الأيام الماضية، إعلان الحكومة عن عدد من المشروعات الاستثمارية الهامة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وفتح الباب للمستثمرين لتطوير أصول ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام، عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة تمثلت في تطوير وإدراة مصنع البيلت بشركة الدلتا للصلب إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال مما يسهم في عوائد للشركة بنحو 600 مليون جنيه سنويا بخلاف توفير البيلت للسوق المصري وخفض استيراده من الخارج.

كما اشتملت نماذج الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص المصري في تطوير صناعة الدواء المصرية وذلك في إطار العمل علي انشاء مصنع الخامات الأدوية ومصنع آخر للأدوية البيولوجية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في إنشاء مصنع لتركيز خامات الفوسفات بنحو 400 مليون دولار.

فيما اشتملت مشروعات الشراكة أيضا على تطوير مصنع النصر للسيارات وإنتاج نحو 40 الف سيارة تبدأ عمليات الإنتاج بنهاية عام 2025 القادم.

وفي إطار استكمال خطة التوسع نحو الشراكة مع القطاع الخاص ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة قطاع الأعمال العام يشهد شهر مايو القادم 3 أحداث هامة لدي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حيث من المنتظر الاستقرار على المطور الذي سيتم التعاقد معه لتطوير 500 فدان وهي شركات ماونتن فيو ومدينة مصر للإسكان والتعمير وشركة هايد بارك بعوائد تتجاوز ال65 مليار جنيه خلال 12 عام ودفعة تعاقد نحو 400 مليون جنيه.

كما يشهد شهر مايو القادم طرح وحدات سكنية للبيع في مشروعات مدينة هليبوبلس الجديدة يوم 15 مايو القادم عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ومن المنتظر أيضا أن تعقد الجميعة العامة للشركة خلال الفترة من 20 الي 25 مايو القادم وذلك لاعتماد الشراكة في تطوير ال500 فدان بمدينة هيلوبلس الجديدة بالإضافة إلى نتائج الأعمال.

ونجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتعاون مع القطاع الخاص عبر تطوير محفظة الأراضي الضخمة التي تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن المقرر أن يبلغ حجم التعاقدات مع القطاع الخاص وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير استثمارات وعوائد أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير نحو أكثر من 1500 فدان في مدينة نيوهليوبلس الجديدة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف أن الحكومة فتحت باب الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام في إطار العمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع الخاص في استثمارات الحكومة المختلفة.

من جانبه؛ قال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية ايسترن كومباني إحدى الشركات المساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن نموذج الشركة الشرقية إيسترن كومباني يعد أبرز النماذج الحكومية المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة الشرقية أصبحت بها الاستثمار الأجنبي هو النسبة الأغلبية مما يسهم في تنمية حجم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة وزيادة الإنتاج حيث تعد الشركة أكبر مودرن للضرائب في مصر.

وأوضح أنه تعد محفزات الحكومة للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حيوية لاقتصاد البلد، وهي تعكس التزامًا بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض التكاليف الإدارية للشركات، بالإضافة إلى توفير التسهيلات الضريبية لتشجيع الاستثمار.

وأوضح أن الحكومة تقوم بالاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وتلبية احتياجات الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتقديم دعم مالي وفني للقطاعات الواعدة والمبتكرة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات المحلية والزراعة والسياحة لزيادة الطلب على العمالة المحلية.