"8 الصبح" يشيد بملف "الدستور" حول أكاذيب إسرائيل حول "سلاح حماس"

أشاد برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية “DMC” بملف جريدة “الدستور” الصادر في عدد اليوم، حول أكاذيب إسرائيل حول "سلاح حماس" ومحاولة يائسة لاستر فشلها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف الملف الذي تم نشره اليوم أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولًا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل القطاع، وكذلك فإن من يتسلم هذه المساعدات هي جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا، وهو ما يضيف دليلاً آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية.

ومن جديد تحاول الإدارة الإسرائيلية تبرير فشل أجهزتها الاستخباراتية والعسكرية يوم ٧ أكتوبر الماضي، وحجم الاختراق الهائل والخادع الذي وصل لدرجة الفضيحة الكاملة، لكن إسرائيل بدلاً من أن تحقق فيما جرى، كأي دولة يفترض أن تكون محترمة، اختارت أن تلقى الاتهامات على الآخرين، وهذه سياسة يتبعها نتنياهو لحماية رأسه من أي محاكمة محتملة.