السبت.. سعد الدين الهلالي وخالد منتصر فى معهد الموسيقى العربية بسبب "الشيخ والفيلسوف"

يستضيف معهد الموسيقى العربية، فى تمام السابعة من مساء يوم السبت القادم 27 إبريل؛ وذلك تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، برئاسة د. لمياء زايد، ندوة مناقشة كتاب "الشيخ والفيلسوف" للكاتب شريف الشوباشي؛ وذلك بمشاركة اثنين من أقطاب التنوير هما الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور خالد منتصر، ويدير اللقاء الإعلامي المتالق محمد الغيطي.

وتحدث الكاتب والمفكر شريف الشوباشي عن روايته الجديدة «الشيخ والفيلسوف»، التي استلهمها من حوارات أفلاطون الفلسفية، وترصد صراعا بين منهجين للتفكير في الحقائق والقيم.

وقال الشوباشي، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز، إن الرواية تعبر عن رؤيته للتحديات التي تواجه المجتمع العربي والمصري، الذي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية وفكرية كبيرة، ويحتاج إلى مراجعة موروثه وتطوير مفاهيمه.

الرواية تجسد صورة الشيخ

وأوضح الشوباشي أن الرواية تجسد صورة الشيخ، الذي يمثل المنهج الذي يرفض التناقض والتفكير والنزاع الفكري، ويعتقد أن هناك حقائق مطلقة لا تتغير مع الزمن، وصورة الفيلسوف، الذي يمثل المنهج الذي يقبل التناقض والتفكير والنزاع الفكري، ويعتقد أن الحقائق نسبية وتتغير مع التطور العلمي والمادي.

محاولة لفتح نافذة الحوار

وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن الرواية تتناول قضايا جوهرية مثل الفضيلة والرذيلة، وكيف تتأثر بها المجتمعات، وكيف يمكن البحث عن إجابات وجودية تناسب العصر الحالي، مؤكدا أن الرواية هي محاولة لفتح نافذة للحوار والجدل والتجديد في الفكر العربي والإسلامي.

مؤلفات شريف الشوباشي

ألف شريف الشوباشي العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين الأعمال الإبداعية، والمجموعات القصصية، والروايات، ومنها:هل فرنسا عنصريه؟: صدر عام 1992 عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة، و"الشيخ عبد الله"(مجموعة قصصية) التي صدرت عام 1994 عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة، و"الداء العربي" صدر عام 2002 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، و"لتحيا اللغة العربية: يسقط سيبويه" الذى صدر عام 2004 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، و"تحطيم الأصنام" الذى صدر عام 2006 عن دار الشروق للنشر والتوزيع بالقاهرة؛ وغيرها من الأعمال.