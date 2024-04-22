الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: روسيا أعلنت دعمها لإيران عسكريًا في مواجهة أي هجوم إسرائيلي

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال الباحث عمرو أحمد، المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن روسيا أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم لإيران وتزويدها بمقاتلات "سو 35" وأنظمة صواريخ دفاع جوي في حال تعرضها لأي هجوم إسرائيلي.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن موسكو، التي تستفيد من طهران عبر الحصول على طائرات مسيرة لاستخدامها في النزاع الأوكراني، تبدي موقفًا واضحًا من العلاقات الروسية الإيرانية.

وأكد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن الروابط بين البلدين قوية، حيث تعتبر إيران حليفًا استراتيجيًا لروسيا، قادرة على تحقيق توازنات معينة في المنطقة من خلال التفاعل مع القوى العظمى، وتوفير الدعم العسكري لروسيا عند الضرورة.

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