الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يرد على قصف صفد باستهداف جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة، تم إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه مدينة صفد الإسرائيلية، تزامنًا مع احتفالات عيد الفصح، الأمر الذي أثار موجة من القلق في المدينة. بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

إطلاق عشرات الصواريخ تجاه صفد خلال عيد الفصح

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الهجوم الصاروخي شمل أكثر من 35 صاروخًا وكان الأول من نوعه خلال هذه الحرب، وقد استهدف بشكل خاص منطقة الجليل وصولًا إلى صفد، مما أحدث خرقًا للهدوء الذي كان يسود المنطقة في ليلة يعتبرها التلمود إعلانًا للحرب إذا ما تم اختراقها.

من جانبه، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، في محاولة لضرب مصادر إطلاق الصواريخ. الطائرات المقاتلة الإسرائيلية استهدفت مواقع عديدة يستخدمها حزب الله، بما في ذلك مبنيان عسكريان في أرزون والعديسة. 

وتأتي العمليات العسكرية تأتي ردًا على الاستفزازات التي شهدتها الحدود، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرض-جو ضد طائرة بدون طيار إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوطها.

وعلى الرغم من الهجمات الصاروخية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، إذ انفجرت معظم الصواريخ في مناطق مفتوحة. 

واستمرت الإنذارات الأمنية في المنطقة لفترة بعد الهجوم، حيث تم تحذير السكان من تسلل محتمل لطائرات معادية في شلومي وبلدات أخرى قريبة من الحدود.

رشقة صاروخية صفد لبنان عيد الفصح إسرائيل حزب الله

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