أحمد جمال سعيد يكشف عن تفاصيل دوره فى "كامل العدد"

قال الفنان أحمد جمال سعيد، إنه كان سعيدًا للغاية في تصوير مسلسل “كامل العدد” معبرًا:"كامل العدد حكاية أسرة وعيلة ومن الجزء الأول لحد ما الموضوع اتكون واتبنى ومن أحلى الأيام لما أروح التصوير".

“كامل العدد”

وأكد سعيد، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”،:" أصعب مشهد في مسلسل “كامل العدد” هو مشهد شكي المستمر في زوجتي بسببب التليفون".

أصعب المشاهد

وأشار إلى أن الدور كان مختلفًا في مسلسل "صيد العقارب" وتجربة جديدة عليه، مضيفًا: "ماعملتش دور زي ده قبل كده في مسلسل صيد العقارب وسيمون كانت متألقة والدور كان تحدي أني أوصل بالناس في منطقة وبعدين منطقة تانية خالص".

وتابع: "أحب عمل الأدوار المركبة والمخرج أحمد حسن يوجد بينهم تفاهم وشغل حقق نجاحات قبل ذلك".

