11 مناسبة.. موعد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2024

يهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالتفاصيل الكاملة عن مواعيد الأجازات لعام 2024، فيعتبر معرفة مواعيد الأجازات الرسمية من أكثر الامور التى تهم عدد كبير من المواطنين خلال تلك الفترة لمعرفة الاجازات التى يمكنهم الحصول عليها خلا ما تبقي من عام 2024.

الإجازات الرسمية 2024

فمهناك عدد كبير من الاجازات فى انتظار العاملين خلال الصيف، فيهتم اغلب المواظفين بمعرفة تفاصيل الأجازات من اجل الاستمتاع بالأجازة وقضاء وقت ممتع مع الأولاد والعائلة، ولكن تبقي العقبة فى معرفة مواعيد تلك الأجازات التى يترتب عليها الكثير من التحضيرات والاستعدادات.

جدول الإجازات الرسمية 2024

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الأجازات التى تنتظرك خلال ما تبقي من عام 2024، وذلك للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأجازات عام 2024 بداية من شهر أبريل وحتى نهاية العام فى شهر ديسمبر.

عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013:

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الإثنين 8 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

- الثلاثاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف

- الإثنين 16 سبتمبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

- الأحد 6 أكتوبر

فهناك عدد 11 مناسبة فى انتظار كافة العاملين فى الدولة متبقية من عام 2024، وتكون تلك الايام الأجازة مدفوعة الاجر بالكامل سواء لدى القطاع العام أو القطاع الخاص.