الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

11 مناسبة.. موعد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2024

الاجازة
الاجازة

يهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالتفاصيل الكاملة عن مواعيد الأجازات لعام 2024، فيعتبر معرفة مواعيد الأجازات الرسمية من أكثر الامور التى تهم عدد كبير من المواطنين خلال تلك الفترة لمعرفة الاجازات التى يمكنهم الحصول عليها خلا ما تبقي من عام 2024.

الإجازات الرسمية 2024

فمهناك عدد كبير من الاجازات فى انتظار العاملين خلال الصيف، فيهتم اغلب المواظفين بمعرفة تفاصيل الأجازات من اجل الاستمتاع بالأجازة وقضاء وقت ممتع مع الأولاد والعائلة، ولكن تبقي العقبة فى معرفة مواعيد تلك الأجازات التى يترتب عليها الكثير من التحضيرات والاستعدادات.

الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها موعد عيد الأضحى 1445

5 أيام متتالية.. الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024

جدول الإجازات الرسمية 2024

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الأجازات التى تنتظرك خلال ما تبقي من عام 2024، وذلك للحصول على كافة المعلومات الخاصة بأجازات عام 2024 بداية من شهر أبريل وحتى نهاية العام فى شهر ديسمبر.

عيد تحرير سيناء:

الخميس 16 شوال

25 أبريل 2024

 

- عيد العمال:

الأربعاء 22 شوال

1 مايو 2024

 

- شم النسيم:

الإثنين 27 شوال

6 مايو 2024

 

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة

15 يونيه 2024

 

- عيد الأضحى المبارك:

الأحد 10 ذو الحجة

16 يونيه 2024

 

- عيد الجلاء 1956:

الثلاثاء 12 ذو الحجة

18 يونيه 2024

 

- ثورة 30 يونيه 2013:

الأحد 24 ذو الحجة

30 يونيه 2024

 

بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الإثنين 8 يوليو

 

عيد ثورة 23 يوليو 1952 

- الثلاثاء 23 يوليو

 

المولد النبوي الشريف

- الإثنين 16 سبتمبر

 

عيد القوات المسلحة (6  أكتوبر 1973)

- الأحد 6 أكتوبر

فهناك عدد 11 مناسبة فى انتظار كافة العاملين فى الدولة متبقية من عام 2024، وتكون تلك الايام الأجازة مدفوعة الاجر بالكامل سواء لدى القطاع العام أو القطاع الخاص.

اجازات 2024 المتبقي من اجازات 2024 عدد الايام الاجازة فى 2024 اجازة شهر مايو اجازة شهر ابريل الإجازات الرسمية

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

"خلّصت عليه بعد لهف الإيراد".. قاتل سائق العامرية يكشف تفاصيل جريمته

خبراء: توقعات بتراجع الدولار مع الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال