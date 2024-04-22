الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يحذران من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين. 

تطورات الأوضاع في غزة

وناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، ما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.

وتطرق الرئيسان، كذلك، إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، ما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس.

واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

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