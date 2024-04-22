مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" بمكتبة مصر العامة.. السبت المقبل

تستضيف مكتبة مصر العامة بالدقي حفل مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" للكاتبة الدكتورة هالة عفت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، في الساعة 12 ظهر السبت ٢٤ أبريل الجاري، بقاعة الندوات بالمكتبة، والكتاب يناقشه الكاتب والروائي كمال علي كمال.

كتاب "أنا وأنت وعائلتك"، يتضمن ثلاثة فصول، يحتوي كل فصل على عدد من العناوين الفرعية، يأتىي الفصل الأول بعنوان "بالأبناء إحسانا" ويتناول علاقتنا بالخالق وكيف ترتبط بشكل مباشر بحالتنا النفسية، كما يتناول قانون السبب والنتيجة ومقياس هاوكينز والعديد من المعلومات العملية لمساعدة الآباء والأمهات للوصول إلى علاقة متزنة وسوية تمكنهم من التفاهم مع أبنائهم.

أما الفصل الثاني فيأتى بعنوان "الذكر والأنثي" ويتناول أهمية هذه العلاقة والأقنعة التي تلجأ إليها الأزواج والتي تعوق تطورنا بشكل كبيير مثال قناع البطل وقناع المهرج، ومدي تأثير هذه العلاقة علي إخراج نشأ متوازن يحيا ببيئة سعيدة بينهم تواصل ومودة ورحمة.

وفي الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان "في بيتنا مراهق" يهتم بشكل كبير بالمرحلة الأولي السابقة لفترة المراهقة، لكونها التمهيد العملي لتلك الفترة حتي يصل الأبناء لأهم نقطة في تلك المرحلة وهي الحرية بالمسئولية والعمل بالأخذ بالأسباب السليمة لتجنب الأخطاء الموروثة في التربية.

يعد كتاب "أنا وأنت وعائلتك" هو الإصدار الثانى للكاتبة الدكتورة هالة عفت، بعد كتابها الأول "أنا وأنت ودماغك" والذي يعد من أكثر الكتب مبيعا في معرض الكتاب بعام ٢٠٢٠، وكلاهما إصدارات عن دار نشر سما.

يشار إلى أن الدكتورة ھالة عفت هى معالج نفسى حاصلة على الدكتوراه المھنیة فى الصحة النفسیة معتمدة من جامعة نیویورك الدولیة عام 2018، كما حصلت على لیسانس كلیة الألسن جامعة عین شمس قسم اللغة الإنجلیزیة، ودبلومة علیا فى الدراسات الإسلامية من المعھد العالى للدراسات الإسلامية بالقاھرة.