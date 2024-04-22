الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" بمكتبة مصر العامة.. السبت المقبل

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تستضيف مكتبة مصر العامة بالدقي حفل مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" للكاتبة الدكتورة هالة عفت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، في الساعة 12 ظهر السبت ٢٤ أبريل الجاري، بقاعة الندوات بالمكتبة، والكتاب يناقشه الكاتب والروائي كمال علي كمال.

محافظ أسوان: مكتبة مصر العامة إضافة مهمة لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية

كتاب "أنا وأنت وعائلتك"، يتضمن ثلاثة فصول، يحتوي كل فصل على عدد من العناوين الفرعية، يأتىي الفصل الأول بعنوان "بالأبناء إحسانا" ويتناول علاقتنا بالخالق وكيف ترتبط بشكل مباشر بحالتنا النفسية، كما يتناول قانون السبب والنتيجة ومقياس هاوكينز والعديد من المعلومات العملية لمساعدة الآباء والأمهات للوصول إلى علاقة متزنة وسوية تمكنهم من التفاهم مع أبنائهم. 

txt

أحمد فايق: "مصر تستطيع" يقدم مراجعة مواد الثانوية العامة في شكل مسابقة

أما الفصل الثاني فيأتى بعنوان "الذكر والأنثي" ويتناول أهمية هذه العلاقة والأقنعة التي تلجأ إليها الأزواج والتي تعوق تطورنا بشكل كبيير مثال قناع البطل وقناع المهرج، ومدي تأثير هذه العلاقة علي إخراج نشأ متوازن يحيا ببيئة سعيدة بينهم تواصل ومودة ورحمة.                                                                  

وفي الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان "في بيتنا مراهق" يهتم بشكل كبير بالمرحلة الأولي السابقة لفترة المراهقة، لكونها التمهيد العملي لتلك الفترة حتي يصل الأبناء لأهم نقطة في تلك المرحلة وهي الحرية بالمسئولية والعمل بالأخذ بالأسباب السليمة لتجنب الأخطاء الموروثة في التربية.

يعد كتاب "أنا وأنت وعائلتك" هو الإصدار الثانى للكاتبة الدكتورة هالة عفت، بعد كتابها الأول "أنا وأنت ودماغك" والذي يعد من أكثر الكتب مبيعا في معرض الكتاب بعام ٢٠٢٠، وكلاهما إصدارات عن دار نشر سما.

يشار إلى أن الدكتورة ھالة عفت هى معالج نفسى حاصلة على الدكتوراه المھنیة فى الصحة النفسیة معتمدة من جامعة نیویورك الدولیة عام 2018، كما حصلت على لیسانس كلیة الألسن جامعة عین شمس قسم اللغة الإنجلیزیة، ودبلومة علیا فى الدراسات الإسلامية من المعھد العالى للدراسات الإسلامية بالقاھرة.

هالة عفت

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال