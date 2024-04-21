الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة المخابز: شراء العيش سيكون بالكيلو لتجنب الغش

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

قال الدكتور علاء عز، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن شعبة المخابز كانت لها مبادرة لتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي، ثم صدر قرار التخفيض.

وأضاف "عز" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "القطاع الخاص المصري شعر أن مستلزمات الإنتاج سعرها انخفض وبالتالي هذا حق للمواطن".

وأشار إلى أن قرار تخفيض سعر رغيف الخبز السياحي سيكون له مردود على العديد من الأمور، متابعًا: "ليس فقط خفض التكلفة على المواطن، لكننا نتحدث عن ساندوتش الفول والطعمية 20% من تكلفته خبزًا، لذلك هذا الانخفاض سيؤثر على سعره، كذلك الزيت انخفض".

وتابع: "النزول مستمر لأن أسعار الجملة ما زالت تنخفض وبالتالي أسعار التجزئة في المرحلة المقبلة ستستمر في النزول".

واستكمل: "لدينا 38 ألف مخبز في مصر أقدر أقول إن 37 ألفًا و1500 ملتزمة، والغالبية التزمت بالقرار، سيكون هناك تفتيش على المخابز لمتابعة تطبيق القرار".

وأشار إلى أن شراء العيش من المخابز سيكون بالكيلو، مضيفًا: "حضرتك هتدخل الفرن تقوله أنا مثلًا عاوز نصف كيلو عيش لتجنب الغش في وزن الرغيف".

أسعار الخبز السياحي الحر بعد التخفيض

  • 80 جرامًا سعره 150 قرشًا
  • 40 جرامًا 75 قرشًا
  • 25 جرامًا 50 قرشًا
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