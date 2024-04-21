محافظ الغربية يشدد على إعادة رصف وتركيب بلدورات ورفع كفاءة أعمدة الإنارة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية اليوم الأحد، أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا ومحور النعناعية بكفر الزيات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1،38 كم وعرض 20 مترا وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة. يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.



وأشار المحافظ، إلى أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

واستمرت الجولة لمتابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث يتم استمرار فرد طبقة السن.

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع المدارس ببسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعة لأعمال رد الشيء لأصلة بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523 مترا وعرض 6 أمتار.