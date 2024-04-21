في واقعة "تلحين القرآن".. القضاء ينظر استئناف موسيقار على قرار حبسه

بتهمة ازدراء الأديان..

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة اليوم الأحد الحكم في استئناف الموسيقار أحمد حجازي على قرار حبسه 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان بعد تلاوة آيات قرآنية وتلحينها على العود.



وطالب دفاع المتهم من المحكمة براءة موكله تأسيسا علي بطلان التحريات والضبط والرأفة بمناسبة شهر رمضان.



وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت بمعاقبة الملحن أحمد حجازي بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة "ازدراء الأديان" إثر قيامه بـ"تلحين آيات القران على العود".



وظهر حجازي في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية لحنها على العود.



وتم تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ما تسبب في استياء الكثيرين معتبرين أن ذلك يعد استهزاء بالقرآن.



وتبعا لما تم تداوله تقدم محام مصري ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود.



وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب "جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيها بالأغاني".



وقال المحامي صاحب الدعوى إن المتهم أساء إلى الذات الإلهية إذ أنه جعل الكتاب السماوي في قالب موسيقى وبأفعاله تلك أثار غضب المسلمين وحرض على العنف.



