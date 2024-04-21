مستفيدون من التأمين الصحى الشامل: "خدمات مميزة ومجانية"

تسعى الحكومة إلى الارتقاء بجميع الخدمات الحيوية التي تُقدم للمواطنين، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ولاسيما قطاع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أولوية كبيرة لجميع المصريين.

وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل على حق جميع المصريين في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم تطبيق النظام فيها.

دون حد أقصى للعمر من الولادة حتى الوفاة ولا توجد شروط

ويوفر التأمين الصحي الشامل تغطية شاملة لجميع الأفراد دون حد أقصى للعمر، من الولادة حتى الوفاة، ولا توجد أية شروط سوى الالتزام بدفع الاشتراك وهو مبلغ رمزي.

يتكفل بجميع الكشوفات والفحوصات الطبية

أميرة حسن، أربعينية من محافظة بورسعيد، تقول إنها تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بداية تطبيقه في المحافظة قبل نحو عامين تقريبًا أو أكثر، لتحقيق أقصى استفاد منه هي وأسرتها.

وتضيف أميرة: "اشتركت في التأمين الصحي الشامل أنا وزوجي وأبنائي وفق الشروط المحددة، إذ أنه يتكفل بجميع الكشوفات والفحوصات الطبية المطلوبة في أفضل المستشفيات ومجانًا بشكل كامل".

وتابعت: "كنت في حاجة إلى عمل آشعة دقيقة وكانت غير متوفرة في المستشفى التي أعتاد على الكشف والمتابعة الصحية فيها، ولكن تم توجيهي بقرار إلى مستشفى آخر يتوفر فيه خدمة الاشعة المطلوبة مجانًا دون تحمل أي تكاليف".

ومن أسوان يقول عبدالله صابر، إنه يعمل في هيئة السكة الحديد وقام بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يضمن لأسرته علاج صحي آمن وجيد دون عبء مالي كبير.

ويوضح صابر: "محافظة أسوان كانت من أولى المحافظات التي تم إدراجها في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى أنها كانت في المرحلة التجريبية قبل التشغيل الكامل" .

ويضيف: "منظومة التأمين الصحي الشامل حققت تطورا كبيرا فى مستوى الخدمة والتعامل داخل المستشفيات، وأيضًا في مستوى الاهتمام بالمرضى وطريقة التعامل معهم، ونمتمنى دائمًا التطوير وتقديم خدمات تليق بمستوى الشعور والاحساس بمعاناة المرضى".

إجراءات وشروط التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

أن يكون مقدم الخدمة الطبية مسجل أو معتمد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك من خلال الرابط gahar.gov.eg لاستيفاء الشروط والمتطلبات.

لاستيفاء الشروط والمتطلبات. تقديم نموذج طلب التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من هنا مستوفي البيانات كاملة وارساله عبر البريد الالكتروني [email protected]

ضرورة أن يمتلك مقدم الخدمة الطبية التجهيزات الإلكترونية اللازمة للتعامل مع البطاقات والمستندات لإتمام عملية تقديم الخدمة الطبية بأفضل طريقة مناسبة.

سداد الرسوم التعاقدية المقررة طبقاً للمادة (40) لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم (2) لعام 2018م.

التأمين الصحى الشامل الآن على بوابة مصر الرقمية

وأتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة إلكترونيًا بـ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات ومدن مصر مثل إجراء التحاليل والأشعة وعلاج الأورام، والسمع والأسنان، والتغذية، حيث يطبق نظام التأمين الصحي حاليًا في بعض المحافظات ويجرى تطبيقه في بقية المحافظات، حسب الجدول الزمني الذي حددته هيئة التأمين الصحي.