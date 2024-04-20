عاجل.. إصابة دموية قوية لأكرم توفيق تجبره على مغادرة لقاء الأهلى ومازيمبى

غادر أكرم توفيق لاعب الأهلي، لقاء مازيمبي بالشوط الثاني للإصابة التي تعرض لها ضمن اللقاء المقام عصر اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغادر أكرم توفيق اللقاء للإصابة بالدقيقة 72، وحل مكانه قفشة.

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد".

الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تى بى مازيمبى

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.