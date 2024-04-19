الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. وفاة 20 من الجيش السورى وقوات موالية فى هجمات لداعش

الجيش السوري
الجيش السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش قتل 20 جنديا ومقاتلا في قوات موالية للحكومة السورية خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق.

 

وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرا من قوات الجيش السوري وفصائل موالية لها جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي".

 

كذلك، قُتل "أربعة عناصر من قوات الجيش في هجوم آخَر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال" في شرق سوريا، وفق المرصد.

 

وقال المرصد بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقًا لتوثيقات المرصد السوري 321 قتيلًا منذ مطلع العام 2024

سوريا داعش

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