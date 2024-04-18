الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أطراف تستغل وساطتنا لأغراض سياسية ضيقة

قطر: نعمل حاليا على إعادة تقييم دورنا في وقف النار بغزة

الشيخ محمد بن عبد
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "بعض الأطراف تحاول استغلال وساطة بلاده بين إسرائيل وحماس لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة وعمل دعاية انتخابية".

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الدوحة "ترفض إساءة استخدام وساطتها لخدمة أهداف سياسية ضيقة من قبل البعض، وتعمل حاليا على إعادة تقييم هذه الوساطة بشكل كامل ودقيق".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وسيط مع الولايات المتحدة ومصر لتقديم مقترحات بناءة، لأن دور الوسيط محدود ولا يمكنه تقديم أشياء ترفضها أطراف الأزمة".

وتابع قائلا: "المفاوضات تمر بمرحلة حساسة ودقيقة ولا بد أن تسفر عن وقف الحرب وإطلاق الأسرى"، مضيفا "للأسف وجدنا إساءة لاستخدام وساطتنا وتوظيفها لخدمة مصالح سياسية ضيقة مما دفعنا لإعادة تقييم هذه الوساطة بشكل دقيق وتقييم انخراط الأطراف فيها".

ولفت إلى أن "بعض الأطراف يتحدثون في الغرف المغلقة بطريقة، ثم يخرجون للحديث بطريقة أخرى، وهذا أمر مرفوض"، مضيفا "نسعى للقيام بدور بناء في هذه الأزمة، ولدينا حدود للقيام بدور بناء، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وأكد محمد بن عبد الرحمن أنه ناقش مع وزير الخارجية التركي تطورات الوضع في المنطقة، بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران، وقال "نحن نعمل على احتواء الأزمة ولا نعرف إلى أين ستصل الأمور.. لا نعرف من يرغب في احتواء التصعيد ومن يرغب في توسيعه".

 

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