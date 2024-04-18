الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نيبينزيا: على مجلس الأمن أن يدرس مسألة فرض عقوبات ضد إسرائيل

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنه يجب على المجلس أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار المجلس بوقف إطلاق النار في رمضان.

 

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء: "نُذكركم مرة أخرى بأن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المنتهكين.. نعتقد أنه على المجلس النظر في هذه القضية دون تأخير".

 

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.

 

وفي وقت سابق، صرح نيبينزيا بأن روسيا تدعو إسرائيل إلى الاقتداء بإيران التي قالت إنها لا تريد المزيد من التصعيد.

 

كما أعرب نيبينزيا عن قلق روسيا البالغ إزاء استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، على الرغم من القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي سابقًا والذي يطالب بوقف إطلاق النار.

روسيا مجلس الأمن إسرائيل رمضان مندوب روسيا

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