ارتفاع إنتاج النفط والغاز فى إيران لأكثر من 20%

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أمس الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال العام الماضي بأكثر من 20%، في وقت تعاني فيه طهران من العقوبات الأمريكية المتعلقة بتصدير النفط منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

ونقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط عن أوجي قوله "في العام الماضي، بلغ نمو إنتاج النفط والغاز أكثر من 20%، كما شهدت المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية زيادة في الإنتاج".

وأوضح أوجي للصحفيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للوفد الحكومي: "في عام 2023، قمنا باستثمارات جيدة بقيمة 28 مليار دولار"، منوهًا "سنحاول هذا العام أن نحقق رقمًا قياسيًا أعلى من العام الماضي أكثر من 20%".



وتقول الولايات المتحدة إنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جولة جديدة من العقوبات ضد إيران، مع التركيز على مبيعات البلاد من النفط

وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنه من غير المتوقع أن تشدد واشنطن القيود الحالية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت: "في عام الانتخابات، سيصبح سعر النفط والبنزين في نهاية المطاف قضية أساسية".

وقدرت شركة Vortexa Analytics، المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أن الصين استوردت رقمًا قياسيًا بلغ 55.6 مليون طن أو 1.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني العام الماضي، ويمثل هذا الرقم حوالي 90% من صادرات إيران من النفط الخام و10% من واردات الصين من النفط.

وكان قد قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي في وقت سابق إن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.

وذكر ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها لطهران نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وفق "رويترز".

وقال نوفاك، إن بلاده تتعاون بشكل فعال مع إيران في إطار تحالف أوبك.

وأضاف أن روسيا وإيران بحاجة إلى تعزيز العمل لتقليل المخاطر على البنية التحتية لنقل الغاز.