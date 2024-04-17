الجميع يتاجر بفلسطين

يزخر التاريخ بحوادث ووقائع ميليودرامية تتخطى العقول وتتجاوز المعقول.

ولكن المشكلة الفلسطينية قد تجاوزت كل المتجاوز. فمنذ البداية وبالرغم من أن المشكلة قد خلقها وأوجدها الاستعمار الغربى بدأ من المانيا إلى الاستعمار البريطانى وصولا الاستعمار الأمريكى. ومع ذلك وجدنا ونجد الجميع يتصدى لتلك الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى بشرا وارضا بتلك القرارات الدولية التى تجاوزت المئات والتى لم يتم تنفيذ أى قرار من تلك القرارات التى لم تساوى الورق الذى كتبت عليه. ومازال المشهد مستمر يتم الاصطفاف مع ووراء اسرائيل دائما وابدا وبشكل سافر لايعرف الخجل ولايدرك الحق.

وعندما مايكون هناك رأى عام عالمى ذات تأثير نرى تلك الماكينة الإعلامية الغربية تتشدق بتلك الأكاذيب تحت مسمى حقوق الإنسان وعدم قتل المدنيين !!! وهذا ما نراه الآن ومنذ احداث غزة ٧ اكتوبر ٢٠٢٣.

فبعد عمليات القتل والهدم والسحق للشعب الفلسطينى فى غزة. ثار الرأى العام العالمى وكانت شكوى جنوب افريقيا عن طريق محكمة العدل الدولية وصدور قرار ٢٧٢٨ من مجلس الأمن بوقف القتال وعدم اعتراض امريكا ذرا للرماد فى العيون.

لم ينفذ لا توصيات المحكمة ولا قرار مجلس الأمن. وعند مهاجمة إيران لاسرائيل ( حفظا لماء الوجه ) بضربة محددة ومتفق عليها سابقا بين إيران وامريكا كانت امريكا وبريطانيا وفرنسا هم الحماة الحقيقين لاسرائيل فى صد الهجوم مما حوله إلى حالة نفسية لا عسكرية. وليس هذا فحسب. فلم تستنكر هذه الدول اعتدأ اسرائيل على أرض إيرانية فى دمشق فى الوقت الذى تم فيه التصدى العسكرى لهجمة إيران بل والأهم هو استنفار مجلس الأمن ضد الهجمة الإيرانية وكأنها كانت فعلا وليست رد فعل.

هنا دعنا نقول. نعم الهجمة غير مسبوقة فى الصراع مع اسرائيل بالوصول إلى الداخل الاسرائيلى باستثناء الضربة العراقية سابقا. ولكن هل كان الهجوم الإيرانى من أجل غزة أو القضية الفلسطينية ام كانت فى إطار الصراع بين إيران واسرائيل ومن وراءها من القوى الاستعمارية بسبب المفاعل النووى ؟ فى الوقت الذى تتعالى فيه الشعارات حول إنقاذ القدس والدفاع عن الأقصى.

اما الواقع العربى والاسلامى فقل ماتريد من مواقف مظهرية وشعارات رنانة حول القضية والقدس والاقصى حتى أصبحت تلك الشعارات هى الورقة التى يتم بها تبرير تلك العمليات التطبيعية التى تجاوزت الواقع وكل واقع !!! والكل مازال وسيظل يتاجر بالقضية !! اما الهم الأكبر والخزى الاعلى هو الواقع الفلسطينى نفسه !!

فالصراع الفلسطينى الفلسطينى بين فتح وبين حماس وبعض المنظمات المقاومة والذى تجاوز حدود الخلاف الطبيعى والمشروع بين الرأى والراى الاخر لصالح القضية. كان قد تحول إلى صراع صفرى يجاهد فيه كل طرف لإزاحة كل الأطراف الأخرى حتى يفوز بلا شئ ( أرض محتلة وشعب مقهور ).

ودليل ذلك تلك الملاسنات والمشاحنات على مدار الساعة بين حماس وفتح. واخر الأحداث كان عملية القبض من ناحية حماس على بعض أفراد منظمة التحرير فى غزة بحجة أنهم جواسيس !!!

فهل هذا السلوك وتلك المواقف لها أى علاقة بصالح القضية وبصالح الشعب الفلسطينى ؟ وهل يمكن فى ظل هذا الوضع المتردى أن يتم أو أن يكون هناك أى أمل فى وجود دولة فلسطينية ؟ نعم نحن مع المقاومة فلا تحرر من استعمار بدون مقاومة شعبية وحقيقة.

ولكن لابد لتلك المقاومة أن يكون لديها بجوار الجناح العسكرى جناحا سياسيا. فالمقاومة العسكرية لن تظل إلى الابد ولكن حصيلة نجاحات المقاومة لابد أن تتبلور سياسيا على مائدة مفاوضات. فاين الجناح السياسى لحماس ؟ هنا لابد من تفعيل العقل. نعم تعنت اسرائيل الحادث هو طبيعة اسرائيلية طوال الوقت استنادا للقوى الاستعمارية. ولكن لابد أن تدرك حماس أن رفض المتاح تكتيكيا لحين الاستعداد لكل ماهو استراتيجى يحتاج إلى السياسة.

مع العلم أن كل هذا الوقت المستنفز بدفع ثمنه الغالى والغالى جدا ذلك الشعب الغلبان فى غزو والضفة. القضية لن تحل فى ضوء واقع صراعى فلسطينى وواقع عربى وإسلامي لايريد تفعيل كل الاوراق التى بيده فى مواجهة المصالح الاستعمارية فى المنطقة. فهل يمكن أن نتوحد ونفعل إمكانياتنا ليس من تحل فلسطين فقط ولكن من اجل سلامة الاوطان والشعوب العربية التى هى مستهدفة مثل فلسطين اجلا أو عاجلا.

حمى الله الشعب الفلسطينى ومصر وشعبها العظيم الذى دائما يدفع الثمن راضيا مرضيا.