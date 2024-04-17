الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"شهادة إدانة".. كيف أدان رئيس حى الهرم رئيس لجنة تصالح مخالفات البناء؟

مخالفات البناء
مخالفات البناء

“بدون وجه حق وفحص لجنة الخبراء”.. بهذه الشهادات أدانت النيابة العامة رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء في  حي الهرم بالتزوير.

على خلاف الحقيقة

وقال شاهد الإثبات بالرقابة الإدارية إن المتهم ارتكب مخالفات بنائية بالعقار الخاص بالمتهمة الثانية بعد صدور قانون التصالح الصادر بتاريخ أبريل 2019 إلا أن الأخيرة تحايلت بتقديم طلب للتصالح على المخالفات بالعقار خاصتها لحي الهرم فمكنها المتهم الأول - رئيس لجنة البت في التصالحات بحي الهرم بتمكينها من إصدار نموذجي 8 و9 والمتضمن الموافقة على التصالح على خلاف الحقيقة كونها غير مستحقة لشروط قبول التصالح لارتكابها جرائم البناء عقب صدور قانون التصالح، مما أدى إلى تمكينها من التصالح على المخالفات الخاصة بالعقار والتي لا يجوز التصالح عليها.

وقال حسن صفوت، 53 سنة، رئيس حي الهرم السابق، إنه يؤيد أقوال الشاهد الأول.

خبير وزارة العدل 

وقال خبير بوزارة العدل، إنه نفاذًا لقرار النيابة العامة ترأس لجنة لفحص الواقعة وتوصل إلى كون المتهم الأول وافق على إصدار نموذجين تصالح للمتهمة الثانية بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالحات بمخالفات أعمال البناء؛ لقبوله التصالح الخاص بالثانية بالرغم من عدم استحقاقها لذلك الأمر.

تفاصيل إحالة المتهم للجنايات

المتهمان هما كل من: محمد إسماعيل، 74 سنة، مهندس مدني استشاري بالمعاش، ورئيس لجنة البت في طلبات تصالح مخالفات البناء لحي الهرم، وخضرة جاد الرب مدني، 29 سنة، هاربة.

وتبين أن المتهم الأول خلال عام 2019، و2020 في منطقة بولاق الدكرور بصفته مفوضًا من السلطة العامة للقيام بعمل رئاسة لجنة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء لحي الهرم، تحصل بدون وجه حق للمتهمة الثانية على منفعة من عمل من الأعمال المفوض في القيام بها وهي إصدار نموذج التصالح لمخالفات البناء، على الرغم من كونه غير مستوفٍ لشرائط قبوله بأن قام بصفته وبمناسبتها بالسير في إجراءات إصدار نموذج التصالج النهائي للعقار المخالف لشرط تاريخ ارتكاب المخالفة المحددة وفق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 فتم إصداره وتحصل للثانية على المنفعة.

لجنة الخبراء رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء حي الهرم التزوير الرقابة الإدارية

مواد متعلقة

فساد في حي الهرم.. تفاصيل تورط رئيس لجنة تصالح البناء في تزوير مستندات

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين