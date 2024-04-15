الإثنين 15 أبريل 2024
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عالم

تكدس جثث المهاجرين غير الشرعيين فى مستشفى بصفاقس التونسية

استخراج جثث المهاجرين
استخراج جثث المهاجرين غير الشرعيين

يعاني "قسم الأموات" في المستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بمدينة صفاقس التونسية، من أزمة خانقة تتمثل في تجاوز عدد جثث ضحايا الهجرة غير النظامية من دول أفريقيا الـ100 جثة، في حين أن طاقة الاستيعاب بالقسم لا تتجاوز 35 جثة، حيث تم تدعيمها بحاوية تبريد خارجية.

وقال حاتم الشريف، مدير صحة صفاقس، إنه تم إرسال عينات لما لا يقل عن 76 جثة للحصول على نتائج الحمض النووي لها قبل دفنها في عدد من المقابر البلدية بصفاقس.

ووفق موقع "موزاييك" التونسي، فإن المخاوف تزداد من أن يشهد قسم الأموات ضغطًا كبيرًا، وأن يرتفع عدد الجثث كما حصل في السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وإمكانية ارتفاع نسق عمليات الاجتياز.

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