سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار

يحرص المسافرون للملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو مبلغ 12.67 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، وذلك مقتربًا من أعلى مستوى وصل إليه وهو قيمة 13 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، وأسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك الاستثمار العربي مقابل نظيره المحلي عند مستوى 12.65 للشراء، ومبلغ 12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري اليوم الإثنين

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك العقاري المصري العربي، إلى نحو 12.34 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني اليوم

وبلغ سعر صرف الريال في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين مقابل الجنيه، في بنك قطر الوطني، 12.55 جنيه للشراء، وقيمة 12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة الإسلامي اليوم الاثنين

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه، في بنك البركة الإسلامي، نحو مبلغ 12.60 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في البنك التجاري الدولي 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، اليوم، في البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، إلى 12.73 جنيه للشراء، و12.76 للبيع.

سعر الريال اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، في بداية التعاملات إلى 12.60 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الإثنين 15 ابريل نحو مبلغ ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي سيعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 15 أبريل 2024.

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سعر الريال السعودي اليوم 14 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.47 جنيه للشراء و51.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.02 جنيه للشراء و60.21 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.45 جنيه للشراء و52.63 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.29 جنيه للشراء و31.38 جنيه للبيع.