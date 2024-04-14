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نورهان الشيخ: تصعيد إيران "محكوم" واستعراض قوة ومكاسب إسرائيل أكبر

جريدة الدستور

أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، طبيعة المشهد بعد هجوم إيران على إسرائيل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن تصعيد إيران "محكوم" واستعراض قوة ومكاسب إسرائيل أكبر.

وأضافت الشيخ أن التصعيد الإيراني الإسرائيلي محكوم لم يخرج عن السيطرة بعد، لافتة إلى أن هناك أهدافًا ومكاسب إيرانية تحققت، فهي كانت أقرب إلى عملية ردع من عملية هجوم، كما أن هناك استعراضًا للقوة الإيرانية سواء الصاروخية أو السيبرانية.

وأكدت أن هذه المرة الأولى التي تتعرض لها إسرائيل لهجوم صريح ومباشر، لافتة إلى أن الهجمات الإيرانية لم تستهدف عمقًا إسرائيليًا، فاقتصرت على مناطق بعيدة، في حين أن إيران قالت إنها استهدفت القاعدة العسكرية التي انطلق منها الهجوم على قنصليتها في دمشق.

نورهان الشيخ إسرائيل اكسترا نيوز دمشق

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