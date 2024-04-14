الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تُطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ

إسرائيل
إسرائيل

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس السبت، بأن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية تم إطلاقها من إيران وهي في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها قد تستغرق ساعات للوصول.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، إن تعليمات الحكومة للمواطنين تضمنت الدخول إلى ملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة، مضيفة أن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون إطلاق عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ويجري مراقبتها.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل استعدت لاحتمال قيام إيران بشن هجوم مباشر علينا، ومستعدون لأي سيناريو دفاعيًا وهجوميًا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "نتنياهو" أن من يؤذينا سنؤذيه، وسندافع عن أنفسنا أمام أي تهديد، وسنفعل ذلك بحزم، مثمنًا وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل، ودعم بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى.

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله