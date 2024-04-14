إسرائيل تُطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس السبت، بأن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية تم إطلاقها من إيران وهي في طريقها إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها قد تستغرق ساعات للوصول.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، إن تعليمات الحكومة للمواطنين تضمنت الدخول إلى ملاجئ أكثر حماية من الصواريخ الدقيقة، مضيفة أن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون إطلاق عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ويجري مراقبتها.

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل استعدت لاحتمال قيام إيران بشن هجوم مباشر علينا، ومستعدون لأي سيناريو دفاعيًا وهجوميًا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "نتنياهو" أن من يؤذينا سنؤذيه، وسندافع عن أنفسنا أمام أي تهديد، وسنفعل ذلك بحزم، مثمنًا وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل، ودعم بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى.