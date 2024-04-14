الأردن ينفى إعلان حالة الطوارئ

نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن التقارير الإعلامية التي ذكرت ذلك لا أساس لها من الصحة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين".

وأضاف أن الحكومة ستلجأ إلى "كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات".

وكانت قد أشارت تقارير حول إعلان الأردن حالة الطوارئ إضافة إلى إغلاق أجوائه أمام كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

ونقلت قناة المملكة عن هيئة تنظيم الطيران المدني أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

وقالت الهيئة في بيان، "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".