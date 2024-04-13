بمبلغ خيالى.. عرض لوحة لفنان مصرى فى مزاد كريستيز الدولى.. ما رأى أسرته؟

أعلن مزاد كريستيز عن عرض لوحة "أذن من طين وأذن من عجين" للفنان التشكيلي المصري عبد الهادي محمد عبدالله الجزّار "14 مارس 1925- 8 مارس 1966"، وبيعها مقابل أكثر من نصف مليون جنيه استرلينى "نحو 584 ألف جنيه إسترليني" وهى اللوحة التى رسمها الجزار 1951 وكان وقتها فى عمر السادسة والعشرين من عمره.

ما مصير لوحة الجزار بعد عرضها فى المزاد؟

قالت فيروز عبد الهادي الجزار، كريمة الفنان الراحل إن جميع لوحات والدها التى يعلن عنها فى مزادي كريستيز وسوذبي قانونية حيث هناك اتفاق بين أسرة الجزار وبينهما.

أضافت فيروز، لـ"الدستور"، أن لوحة أذن من طيب وأذن من عجين لم تعرض فى مصر من قبل، بل بيعت لبعض الشخصيات الأجنبية الذين عرضوها فى الخارج.

وتم رسم لوحة "أذن من طين أذن من عجين" عام 1951 عندما كان عمر الجزار في عمر الـ26 عامًا ربيعًا وهى تعد من أهم لوحات الفنان الراحل وهى تصف الاستسلام الذى يمكن أن يصل إليه الإنسان، حيث رسمت 1951 وطوالها 110x70 سم وتقدر اللوحة للبيع بين 350 إلى 450 ألف جنيه إسترلينى.

وصدر منذ أشهر قليلة "الكتالوج المسبب" لأعمال الفنان الراحل عبد الهادي الجزار، والذى يعد الثاني بعد "الكتالوج" الذى يوثق أعمال الفنان التشكيلى المصرى الكبير محمود سعيد "1897- 1964"، والذى تم طرحه فى مجلدين عام 2017، بعد 5 أعوام من العمل.

مَن هو عبد الهادى الجزار؟

وعبد الهادي محمد عبد الله الجزار "الإسكندرية مارس 1925 - مارس 1966" فنان تشكيلي إسكندراني تخصص في التصوير.

كانت دراسته الأكاديمية في كلية الطب ثم تركها 1944، التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا قسم التصوير وتخرج فيها 1950، والتحق بمعهد الآثار من 1950: 1954 وحصل على الأستاذية في فن التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة روما 1954 المعادلة للدكتوراه.

درس نظم وبرامج تدريس الفنون الجميلة في أكاديميات ومعاهد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا في البعثة الصيفية 1956، وحصل على دبلوم معهد الترميم والتكنولوجيا روما 1957- 1961 وكان ترتيبة الأول وكان أول مصري يحصل على هذا الدبلوم.