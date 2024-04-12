طفل يعانى من "كوفيد طويل الأمد" منذ 4 سنوات

تسبب مرض "كوفيد طويل الأمد" بإلزام طفل من أتلانتا في جورجيا بالجلوس على كرسي متحرك منذ 4 سنوات، فضلًا عن تناوله عشرات الأدوية.

وأصيب الطفل ثيو هووت دي سانت ألبين، (12 عامًا)، بفيروس كورونا للمرة الأولى في 2020، فيما ظهرت عليه أعراض المرض مباشرة ولم تتحسن كثيرًا منذ ذلك الحين.

كما يعاني ألبين من الصداع النصفي المستمر منذ 4 سنوات، والتعب والألم الشديدين لدرجة أنه كان يجلس على كرسي متحرك في بعض الأحيان.

وشُخّصت إصابة الطفل بمتلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي، التي تحدث عندما يقف الشخص ويرتفع معدل ضربات القلب، ما يسبب الدوار والإغماء وسرعة ضربات القلب، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.