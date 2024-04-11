الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل.. كبير الجنرالات الأمريكيين يزور إسرائيل

غزة
غزة

يتواجد أعلى جنرال أمريكي في الشرق الأوسط حاليًا في إسرائيل، حيث تستعد المنطقة لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية في دمشق، سوريا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر يوم الخميس، إن الجنرال إريك كوريلا من القيادة المركزية الأمريكية “يسافر في جميع أنحاء المنطقة” لكنه قام بتأجيل اجتماعاته مع القادة العسكريين الإسرائيليين بسبب التهديدات من إيران.

وفي الأول من أبريل، ضربت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، مما أدى إلى خطر حدوث تصعيد خطير في الشرق الأوسط.

إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات 

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وقال مسؤول إنساني كبير بالأمم المتحدة إنه من الواضح أن إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن إسرائيل لم تنفذ بعد جميع الإجراءات التي أعلنت عنها.

وقال جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في القدس: "لقد كنا نطالب بهذا منذ أشهر". "لقد كنا ننادي بحقيقة أن هناك أزمة إنسانية حقيقية في الشمال، حيث المجاعة وشيكة... والآن فقط بدأنا نرى الإعلانات، لكننا لم نرى التنفيذ الفعلي حتى الآن."

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أنه سيبني معبراً برياً بين إسرائيل وشمال غزة بعد أن وعد وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الأربعاء أن بلاده "ستغمر غزة بشحنات المساعدات".

وقالت وكالة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تنسق عمليات التفتيش وتسليم المساعدات الإنسانية لغزة، إن العدد اليومي للشاحنات التي تدخل غزة تضاعف مقارنة بأعداد الأسبوع الماضي، لكن الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية التي تتتبع تدفق المساعدات إلى غزة، ولم يبلغ عن زيادة مماثلة.

ورحب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالإعلانات الجديدة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، لكنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتسهيل العمليات داخل غزة.

إسرائيل سوريا الضربة المنططقة الرد الإيراني

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