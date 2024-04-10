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مصر

سويلم: العاملون بالوزارة موجودون فى مواقعهم بنظام النوبتجيات

هانى سويلم وزير الموارد
هانى سويلم وزير الموارد المائية

وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين. 

وتواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة العيد.

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وزارة الرى ترفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر


 تنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع 

وصرح الدكتور سويلم بأن العاملين بالوزارة موجودون فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

أجازة العيد الدكتورهانى سويلم درجة الاستعداد وزير الموارد الرى

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