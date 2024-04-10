"سمات الشخصية المصرية في العصرين البطلمي والروماني" ندوة بالأعلى لثقافة الإسكندرية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "سمات الشخصية المصرية في العصرين البطلمى والرومانى" التي تنظمها لجنة التاريخ والآثار برئاسة الدكتور محمد السيد محمد عبد الغنى في تمام الحادية عشرة صباحًا يوم الإثنين الموافق ١٥ أبريل بمقر جمعية الآثار بالإسكندرية.



تفاصيل ندوة "سمات الشخصية المصرية في العصرين البطلمي والروماني"



وتدير الندوة الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، ويشارك بها الدكتور محمد السيد محمد عبد الغنى أستاذ التاريخ اليوناني والروماني بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والدكتورة منى حجاج أستاذة الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية رئيسة جمعية الآثار بالإسكندرية.