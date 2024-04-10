بايدن: استهداف إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية فى غزة أمر شنيع

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهداف إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة بالأمر الشنيع، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي إن سياسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في غزة خاطئة، مؤكدا أنه لا يتفق معها، داعيا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وأكد بايدن، أنه لا يوجد عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لسكان غزة ويجب أن يتم ذلك الآن، موضحا أنه على إسرائيل السماح بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية إلى غزة



ولفتت القاهرة الإخبارية، إلى أن "سي إن إن"، ذكرت أن إدارة بايدن رفضت تصريح نتنياهو الخاص بتحديد موعد لهجوم رفح.