الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: استهداف إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية فى غزة أمر شنيع

بايدن
بايدن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهداف إسرائيل لقوافل الإغاثة الإنسانية في غزة بالأمر الشنيع، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

 

وقال الرئيس الأمريكي إن سياسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في غزة خاطئة، مؤكدا أنه لا يتفق معها، داعيا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

 

وأكد بايدن، أنه لا يوجد عذر لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لسكان غزة ويجب أن يتم ذلك الآن، موضحا أنه على إسرائيل السماح بالوصول الكامل لجميع المواد الغذائية والأدوية إلى غزة


ولفتت القاهرة الإخبارية، إلى أن "سي إن إن"، ذكرت أن إدارة بايدن رفضت تصريح نتنياهو الخاص بتحديد موعد لهجوم رفح.

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر

عاجل.. بريطانيا تقرر مواصلة مد إسرائيل بالأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب