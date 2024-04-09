أحمد رفعت يتحدث لأول مرة بعد خروجه من المستشفى "فيديو"

تحدث أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، لأول مرة بعد خروجه من المستشفى اليوم في فيديو طمأن فيه جماهير الكرة المصرية.

وقال رفعت: “كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت أشكركم على دعواتكم لى الفترة الماضية وبفضل الله تم شفائي”.

وتابع: “أحب أشكر دكاترة مستشفى زمزم على ما فعلوه معى خلال الفترة الماضية، وبفضل دعواتكم وفضل ربنا الحمد لله عديت المرحلة الصعبة والأمور استقرت بشكل كبير أشكر كل من زارنى أو دعا لى خلال الفترة الماضية، أشكرهم من قلبي على كل الدعم خلال الفترة الماضية، وربنا يديم الصحة والسعادة على الجميع”.

وأصيب رفعت بأزمة قلبية في مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد الإنجليزي في الأول من شهر رمضان، حيث تم نقل اللاعب من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية بالمستشفى الذي يمكث فيه، بعد استقرار حالته الصحية.