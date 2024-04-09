الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تنصب على جارها وتستولى على أمواله فى المنيا

متهمة
متهمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ إلى مركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من "شخص يحمل دبلوما ومقيم في دائرة المركز"، بتعرضه للاحتيال من قبل "امرأة مقيمة في نفس العنوان"، حيث قامت بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي بزعم توظيفه في مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، وعندما طالبها بإعادة المبلغ المالي، رفضت ذلك.

سيدة تنصب على جارها وتستولي على أمواله بالمنيا

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطها، وأقرت بخسارتها المبلغ المالي في تجارتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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