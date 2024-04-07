أحمد بلبولة يكشف لـ"الشاهد" معنى "هلوسة التاريخ"

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن هناك طرقا مختلفة في التعامل مع التاريخ منها إعادة خلق التاريخ ويتم التعامل بفكرة الوعي الجمعي الحاضنة المليئة بالمؤثرات التاريخية والحضارية.

وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "تدخل في مرحلة هلوسة التاريخ، وأمثلة على ذلك أدونيس في كتابه الكتاب أمس المكان الآن، يتعامل مع هذه المسألة على أنها هلوسة التاريخ، ويعيد خلق التاريخ مرة أخرى ويعيد خلق شخصية المتنبي، ورفعت سلام في أرعى الشياه على المياه، أو في هكذا تكلم الكركدن".

وتابع: "التاريخ والشعر والمرويات التاريخية والقرآن والحديث تحضر في شكل الهلوسة، بمعنى أن الإنسان مسكون بهذه الأشباح وعليه أن يختار طريقًا يسلكه ويتخلص من هذا العبء".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.