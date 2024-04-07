"ممشى أهل مصر" يستقبل حفل إفطار 1000 صائم لمؤسسة مصر الخير

استضاف ممشى أهل مصر، للعام الثاني على التوالي، ختام فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير، بمشاركة 1000 مستحق من المستفيدين من الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الهمم، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وقد قُدمت الحلوى من شركة إليت ويفرز، والمياه من شركة إيلانو.



وأقيم حفل الإفطار على مساحة كيلو متر مربع ضمن المرحلة الأولى من ممشى "أهل مصر"، ووفرت مؤسسة مصر الخير وجبات ساخنة للمشاركين في الإفطار، وتخلل الحفل فقرة إنشاد ديني بما يتماشى مع روحانيات شهر رمضان الكريم، ووفرت شركة كاونسل ماسترز-المسؤولة عن إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر- كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لتيسير استضافة المشاركين في حفل الإفطار، وتوزيع الوجبات بالتعاون مع مسؤولي مصر الخير.



حضر حفل الإفطار عدد من قيادات مؤسسة مصر الخير وشركة كاونسل ماسترز والبنك الأهلي المصري من بينهم: الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مبدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والمهندس أحمد على، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة ملك العشيري، العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز الشريك لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الممثلة في شركة سيتي ايدج في إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر، والسيد/ جورج متري، الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة.



يأتي استضافة ممشى أهل مصر لفعاليات حفل إفطار صائم، ضمن جهود إدارة شركة كاونسل ماسترز لتنظيم فعاليات متنوعة على مدار العام للترويج لمشروع "ممشى أهل مصر" وجذب السياح الأجانب؛ لتقديم خدمات على أعلى مستوى لرواد المشروع، وتعظيم العائد منه.



قالت الدكتورة ملك العشيري، المدير العام والعضو المنتدب لشركة كاونسل ماسترز، خلال حفل الإفطار الجماعي:"سعداء باستضافة ممشى أهل مصر ختام فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير، والتي ساهمت خلال شهر رمضان الكريم في إفطار آلاف المحتاجين، كما أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود المسؤولية المجتمعية للشركة لدعم ومساندة الجمعيات الخيرية لأداء دورها في مساندة الفئات المستحقة".



من جانبه قال جورج متري، الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، إن الشركة وفرت كل الخدمات اللازمة لاستضافة ختام فعاليات إفطار صائم في ممشى أهل مصر للعام الثاني على التوالي، وتوفير مكان لائق على النيل مباشرةً لتقديم وجبات إفطار مميزة في جو من البهجة لاختتام حملة إفطار صائم بشكل يليق بالشهر الفضيل.