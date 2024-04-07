الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضي يتحدث عن شخصية "عربي السويركي" في "ع المسرح" (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شدد الفنان أحمد العوضي على أهمية الصدق في التمثيل، مؤكدًا أن الجمهور لا يمكن أن يُخدع، قائلا "المصريون أصحاب طباع الجدعنة والكرم، وهم إخوتي الذين أنتمي إليهم، ولا يمكن لأحد أن يعيش في كذب دائم، وإذا لم أكن صادقًا، فلن يصدقني الناس".

تطرق العوضي أيضًا خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، إلى مسيرته الفنية المتنوعة، حيث جسد شخصيات مختلفة مثل الإرهابي في "الاختيار" والبلطجي في "الخديوي"، مشيرًا إلى أن كل هذه الشخصيات تحمل طابع الجدعنة، وهو ما يعتبره جوهر الرجولة، وأضاف أن شخصية "عربي السويركي" تحمل طابع ابن البلد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يقدم شخصية لا تتوافق مع معتقداته الشخصية.

وأكد العوضي على أن الجدعنة والطيبة والكرم هي السمات الأساسية للمصريين، معبرًا عن حبه وتقديره للشعب المصري، ومشددًا على أن الصدق هو الرابط الأساسي بينه وبين جمهوره، واختتم حديثه بالقول: "أتحدث من قلبي، والله هو الفيصل بيني وبين الناس، فهو يعلم ما في القلوب".

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