ما دور الدولة في تنظيم المباحات وفقًا للمصلحة العامة؟.. أبوعاصي يجيب (فيديو)

ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الضوء على دور الدولة في تنظيم المباحات وفقًا للمصلحة العامة، مؤكدا على أن الدولة لها الحق في تقييد المباح إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة أو يمنع مفسدة.

وأوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشيخ محمد عبده قد أشار إلى أن الدولة يمكنها أن تحد من بعض المباحات إذا ترتب عليها ضرر اقتصادي أو اجتماعي، وأضاف أن الفقه الإسلامي يعتبر الأحكام الشرعية قابلة للتغيير بحسب الظروف والمقاصد، مشيرًا إلى أن المباح قد يتحول إلى واجب أو محرم بناءً على نتائجه.

وفي سياق الحديث عن الزواج، ذكر أبو عاصي أن الاقتصار على زواج واحد قد يكون هو الأصل في بعض الثقافات، ولكن الضرورة قد تدعو إلى التعدد، وأكد على أهمية الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع.

وفي سياق متصل، أشار الباز إلى أهمية فهم هذه القواعد التشريعية بعمق لتحقيق التوازن بين النص الشرعي والواقع المعاصر، وأكد على أن الفقه الإسلامي يوفر المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.