الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما دور الدولة في تنظيم المباحات وفقًا للمصلحة العامة؟.. أبوعاصي يجيب (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

 ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، الضوء على دور الدولة في تنظيم المباحات وفقًا للمصلحة العامة، مؤكدا على أن الدولة لها الحق في تقييد المباح إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامة أو يمنع مفسدة.

وأوضح أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشيخ محمد عبده قد أشار إلى أن الدولة يمكنها أن تحد من بعض المباحات إذا ترتب عليها ضرر اقتصادي أو اجتماعي، وأضاف أن الفقه الإسلامي يعتبر الأحكام الشرعية قابلة للتغيير بحسب الظروف والمقاصد، مشيرًا إلى أن المباح قد يتحول إلى واجب أو محرم بناءً على نتائجه.

وفي سياق الحديث عن الزواج، ذكر أبو عاصي أن الاقتصار على زواج واحد قد يكون هو الأصل في بعض الثقافات، ولكن الضرورة قد تدعو إلى التعدد، وأكد على أهمية الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع.

وفي سياق متصل، أشار الباز إلى أهمية فهم هذه القواعد التشريعية بعمق لتحقيق التوازن بين النص الشرعي والواقع المعاصر، وأكد على أن الفقه الإسلامي يوفر المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

محمد سالم أبوعاصي محمد الباز أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن توثيق الطلاق تعدد الزوجات قضية التعدد الأزهر جامعة الأزهر برنامج ديني برامج المتحدة برامج رمضان المتحدة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خالد النبوي يتصدر موقع"تويتر" بعد دوره في مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 27

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل